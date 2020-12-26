Сегодня, 26 декабря, федеральный оперативный штаб рассказал, как за последние сутки изменилась ситуация с распространением коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости в Орловской области.В регионе заболели коронавирусом еще 180 человек. За весь период пандемии заразились 20 тысяч 480 орловцев. Значительное число инфицированных уже победили болезнь и вернулись к прежней жизни. Это 18 тысяч 644 человека, из них 252 получили отрицательный тест и выписались из стационаров и с амбулаторного лечения накануне.В настоящее время в Орловской области продолжают лечение 1579 человек.Вновь пополнилась статистика смертности. Федеральный оперштаб сообщил сразу о четырех летальных исходах пациентов с коронавирусом. За все время наблюдений пандемия унесла жизни 257 жителей Орловской области.Орловцев по-прежнему призывают жестко соблюдать ограничительные меры, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами и соблюдать социальному дистанцию.Накануне в регион прибыла большая партия медикаментов для лечения коронавируса и ОРВИ. По словам главы региона Андрея Клычкова, их резерва хватит на несколько месяцев. Новая большая поставка ожидается в январе 2021 года.Мы следим за развитием событий.