Уже совсем скоро, 27 декабря, свой профессиональный праздник отметят сотрудники МЧС России. В этот день спасатели как всегда будут нести службу на боевом посту, ведь помощь людям может потребоваться в любой момент.Не исключение и семья Виталия и Лидии Тюриных. Грядущий праздник им предстоит встретить в рабочей обстановке. Уже много лет они продолжают славное дело своих родителей и готовы прийти на выручку попавшим в беду в любое время суток, и в будни, и в праздники.ИХ СВЕЛА СЛУЖБА И КАРАБИНВиталий - старший лейтенант внутренней службы, замначальника 1-ой пожарно-спасательной части Советского района города Орла. Его супруга Лидия - старшина внутренней службы, диспетчер, радиотелефонист.Вместе пара уже девять лет, еще со студенческой поры. Они оба учились в Ивановской пожарно-спасательной академии. Здесь и началась история их любви и одновременно продолжилась история семейной династии МЧС.И Виталий, и Лидия продолжатели дела своих отцов, с детства не понаслышке знали какая это непростая служба, но не раздумывая выбрали именно ее. У Виталия папа работал в пожарно-спасательной части водителем, у Лидии – учил курсантов, был заместителем пожарно-спасательной академии в Иваново. Причем по профессии девушка начала работать сразу после окончания школы, училась на заочном.Пара могла бы и не встретиться, если бы не… карабин. Да-да, тяжелое и вовсе не женское оружие всего за неделю сплотило Виталия и Лидию.- Я участвовала в конкурсе «Мисс МЧС» и решила подготовить выступление вместе с ротой почетного караула. Для этого мне нужно было освоить владение карабином всего за семь дней. Вот мне в наставники и выделили лучшего солиста роты. Им оказался Виталий, - рассказывает Лидия Тюрина.День за днем молодые люди все больше нравились друг другу. Энергичная, веселая говорушка Лидия покорила спокойного и сдержанного Виталия своей решительностью, целеустремленностью и смелостью. Не каждая хрупкая девушка готова часами оттачивать сборку и разборку оружия, тренироваться и не жаловаться на усталость.Через неделю Лидия успешно выступила на конкурсе, вышла в финал. Но самая ее большая победа была уже рядом.НЕОБЫЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕЕЗД В ОРЕЛУже будучи на четвертом курсе пара задумалась о свадьбе. Вот только Лидия твердо поставила условие – будет макет того самого карабина, будет и жизнь семейная.Ничего не поделаешь, Виталий даже не думал отступать.- Обыскал весь город, нашел мастера, который может в точности сделать оружие из дерева и потратил на него кучу денег, - скромно признается Виталий.Но главное, подарок для любимой был готов в срок. Украсила его надпись с признанием в чувствах и предложением руки и сердца.Отступать уже было некуда. В назначенный день Лидия и Виталий поженились, а вскоре стали готовиться к переезду в Орел.- Для меня это было большое испытание. Здесь, в Иваново, были все мои родные и друзья. В Орле кроме Виталия – никого. Первое время было очень непривычно на новом месте, но потом привыкла, появились новые друзья и знакомые. Сейчас для меня этот город стал родным, - рассказывает Лидия.Да и скучать семейной чете просто некогда. Двое сорванцов, как две капли похожие на маму с папой – восьмилетний сынок Илья и пятилетняя дочурка Лиза, стали для Виталия и Лидии их главной отрадой.«Я КАЖДЫЙ РАЗ ЗА НЕГО МОЛЮСЬ…»По возращению в родной город Виталий стал начальником караула в 1-ой пожарно-спасательной части. Выезжал на каждый экстренный вызов и днем, и глубокой ночью. Вместе с сослуживцами бросался в огонь, шел на риск, когда время шло на секунды. Ни раз сам выносил людей из пожара, доставал пострадавших из искореженных машин.Тем временем сообщения о ЧП принимала Лидия. Передавая информацию в пожарно-спасательную часть мужа, она знала, что он ворвется в горящий дом одним из первых и ей каждый раз было страшно.- Я молилась за него Богу во время каждого вызова. Просила Виталия поберечь себя, но он всегда говорит: «кто, если не мы?» и с ним тут невозможно поспорить, - говорит Лидия.Сейчас Виталий уже в новой должности и выезжает только на крупные происшествия, но опасений и тревоги от этого у супруги не стало меньше. Поэтому мужчина старается не уходить в подробности своей работы.- Зачем лишний раз беспокоить. Такая у нас служба – спасать людей, - сдержанно признается молодой человек.Правда, порой коллеги все-таки выдают смелого пожарного.- Иногда о том, что происходит во время вызова я узнаю не от мужа, а от кого-то из знакомых. Меня уже, наверное, сложно чем-то удивить, но Виталий с этим справляется, - улыбаясь рассказывает Лидия.РАБОТА ОСТАЕТСЯ ЗА ПОРОГОМКаждая пара знает, как непросто сохранить взаимопонимание спустя много лет. Особенно, когда его ежедневно испытывают на прочность различные жизненные обстоятельства. Переезд, обустройство на новом месте, рождение детей, опасная и психологически тяжелая работа…То Лида уходит на дежурство на сутки, то Виталий срывается прямо из дома на место происшествия. У каждого из них непростая задача: у жены –оперативно принять вызов, у мужа – прибыть к месту ЧП и помочь людям.- Порой, когда принимаю звонок и узнаю, что произошло страшное ДТП или пожар, сложно собраться. Особенно, когда среди пострадавших есть дети. Но здесь не до эмоций, нужно действовать четко. А потом, когда кладу трубку, слезы наворачиваются, - признается Лидия.У обоих много историй, порой трагических, но вспоминать о них они очень не любят.- У нас есть неписанное правило – о работе дома по минимуму. Чтобы на ней не происходило, это нужно оставить за порогом, - говорит Виталий.Да и возвращаясь домой, семья сразу погружается в другой мир. Здесь их ждут Лиза и Илья, сразу же окутывающие родителей своей любовью, домашние хлопоты и заботы. Да еще и собака-далматинец Джесси не дает хандрить. Вспоминая о любимом питомце все семейство сразу же оживляется, ведь эта хвостатая красавица для них тоже талисман.- Мы нашли ее на улице, выходили. Наши дети к собаке привязались. Решили оставить. Потом узнали историю породы, оказалось, что далматинцы – пожарные собаки. Значит это судьба, что она к нам попала. Хотя хлопот с Джесси не мало. Мужу приходится на час раньше до работы вставать, чтобы успеть ее выгулять, а вечером мы меняемся, когда такая возможность есть, - говорит Лидия.Все свободные выходные муж и жена проводят с детьми, уезжают в деревню, отдыхают от суеты, наслаждаются сельским воздухом, устраивают семейные праздники.- Мы никогда на месте не сидим, постоянно где-то, делаем все вместе. Конкурсы. Праздники. Соревнования – мы везде, - признается Лидия.По словам семейной пары, секрет их полного взаимопонимания и гармонии в том, что они оба служат в МЧС и прекрасно понимают, насколько каждому из них непросто.