Сегодня, 25 декабря, федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 декабря 2020 года.Количество заболевших COVID-19 в Орловской области превысило порог в 20 тысяч человек еще накануне. На сегодняшний день стало известно, что положительным тест на коронавирус оказался еще у 183 орловцев. Таким образом общее число заболевших достигло 20 300 человек.Всего выписано по выздоровлению из больниц и снято с амбулаторного лечения 18 тысяч 392 человека, из них 222 орловца получили статус выздоровевших за минувший сутки. Продолжают лечение 1655 пациентов с коронавирусом.Однако пополнилась и статистика смертности. Оперативный штаб опубликовал данные о трех новых летальных случаях в Орловской области. Всего пандемия унесла жизни 253 человек. У всех умерших лабораторно подтвердилось наличие коронавируса.Коэффициент распространения инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 1,01. Количество заражений на 100 тысяч человек - 2716,6, количество смертельных случаев на 100 тысяч человек - 33,9.