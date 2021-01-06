Федеральный оперативный штаб обновил статистику о распространении коронавирусной инфекции по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 января 2021 года.За сутки COVID-19 подтвердился еще у 175 орловцев. Суммарно же коронавирусом в регионе заразилось 22 409 жителей.Выписано по выздоровлению еще 105 пациентов. Это орловцы, у которых повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным. Орловщина вплотную приблизилась к порогу в 20 тысяч излечившихся, на сегодняшний день эта цифра составляет 19 992.Сообщает оперативный штаб и о новых смертельных случаях: ушли изжизни еще 2 жителя региона, заболевшие коронавирусной инфекцией. За все время пандемии новый вирус унес жизни 282 людей.Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день 0,99. Случаев заражения на 100 тысяч человек 2998,9, число смертей на 100 тысяч населения - 37,7.