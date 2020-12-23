Федеральный оперативный штаб обновил данные о ситуации с коронавирусом в России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 23 декабря 2020 года.За сутки коронавирусная инфекция диагностирована еще у 175 жителей Орловской области. Число заболевших приблизилось к новой психологической отметке и за весь период наблюдения составляет 19 936 человек.Выписано по выздоровлению из медицинских учреждений или снято с домашнего наблюдения 209 пациентов. Суммарно же, статус излечившихся получили 17 856 орловцев. Продолжают лечение 1833 человек.Пополнилась статистика смерности. По данным федерального оперштаба, ушло из жизни еще два жителя Орловской области с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего умерло 247 человек.Коэффициент распространения инфекции за сутки в Орловской области подрос и составляет 1. Количество случаев заражения на 100 тысяч человек 2667,9, количество смертельных исходов на 100 тысяч человек - 33,1.