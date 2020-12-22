Коронавирус в Орловской области, последние новости на 22 декабря 2020: новые случаи заражения,выздоровления и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Данные о коронавирусе в России обновил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 декабря 2020 года.

За сутки коронавирусная инфекция диагностирована еще у 179 жителей Орловской области. Число заболевших за весь период наблюдения - 19 761 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из медицинских учреждений или снято с домашнего наблюдения сразу 287 пациентов. Суммарно же, статус излечившихся получили 17 647 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Зафиксированы новые смертельные случаи. По данным федерального оперштаба, ушло из жизни еще 3 жителей Орловской области с подтвержденным диагнозом COVID-19. Пандемия унесла жизни 245 пациентов в регионе.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции за сутки в Орловской области подрос и составляет 1,01. Количество случаев заражения на 100 тысяч человек 2644,5, количество смертельных исходов на 100 тысяч человек - 32,8.

В Орловской области коронавирусная инфекция все чаще не обходит стороной младшую часть населения. За неделю количество несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, выросло на 19%.

А в некоторых районах области и вовсе наблюдается резкий рост заражаемости COVID-19 среди младшего поколения. В числе "отличившихся" - Хотынецкий и Дмитровский районы. В Хотынецком заболеваемость выросла в 2,6 раза, пи этом удельный вес заболевших детей составляет 32,6%. В Дмитровском заболеваемость выросла в 3,3 раза, здесь в возрастной структуре заболевших удельный вес детей составляет 27%.

В настоящее время в Орле из-за коронавируса в 18 школах закрыты на карантин 34 класса и еще один класс из-за ОРВИ. Полностью ушедших на карантин детских садов нет. Закрыты 2 группы в облцентре.