Коронавирус в Орловской области, последние новости на 21 декабря 2020 года: за сутки заболело 180 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

О распостранении коронавирусной инфекции по регионам России рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 21 декабря 2020 года.

За последние сутки еще 180 орловцев заразились коронавирусом, это рекордная цифра. Регион переступил порог в 19,5 тысяч зараженных и движется к 20 тысячам. На сегодняшний день общее число заболевших, за все время наблюдения, составляет 19 582 человека.

Инфографика yandex.ru/covid19

Выписан по выздоровлению за прошедший день 71 пациент. Суммарно, статус избавившихся от COVID-19 получили 17 360 жителей Орловской области.

Инфографика yandex.ru/covid19

Сообщает федеральный оперативный штаб и о еще одном смертельном случае коронавируса. месяцы пандемии унесли жизни 242 орловцев. У всех скончавшихся лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Инфографика yandex.ru/covid19

Коэффициент распространения заболевания на 21 декабря - 1,00. Количество случаев заражения на 100 тысяч человек 2620,6. Количество смертей на 100 тысяч человек - 32,4.

За то время, что коронавирус шагает по Орловщине, наибольшее число людей заразилось в областном центре - Орле. На втором месте по численности заболевших Орловский район, следом Ливенский район, а на четвертом месте Мценский. В эти муниципальных образованиях счет идет на тысячи. Меньше всего жителей же заболело в Краснозоренском и Корсаковском районах, тут инфицировано COVID-19 меньше сотни человек.