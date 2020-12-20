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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 20 декабря 2021 года: оперштаб сообщил о еще 2 смертельных исходах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 декабря 2020 года
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперштаб обновил данные о коронавирусной инфекции. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 декабря 2020 года.

За последний день в регионе коронавирус подтвердился еще у 177 жителей. Суммируем, и получается, что за месяцы мониторинга коронавирусной инфекцией заразилось 19 401 орловца.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано за сутки 42 пациента. Это меньше, чем обычно, но стандартно для выходного дня. Всего в Орловской области статус излечившихся получило 17 289 человек.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперштаб и о 2 смертельных случаях COVID-19. Регион переступил порог в 240 смертей: пандемия унесла жизни 241 орловца. У всех умерших лабораторно подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

За сутки снизился коэффициент распространения коронавируса в области: с 1,02 до 1,00. Число заболеваний на 100 тысяч человек составляет 2596,5; число смертей на 100 тысяч человек - 32, 3.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Орловской области 2020: последние новости

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