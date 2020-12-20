Коронавирус в Орловской области, последние новости на 20 декабря 2021 года: оперштаб сообщил о еще 2 смертельных исходах

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперштаб обновил данные о коронавирусной инфекции. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 декабря 2020 года.

За последний день в регионе коронавирус подтвердился еще у 177 жителей. Суммируем, и получается, что за месяцы мониторинга коронавирусной инфекцией заразилось 19 401 орловца.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано за сутки 42 пациента. Это меньше, чем обычно, но стандартно для выходного дня. Всего в Орловской области статус излечившихся получило 17 289 человек.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперштаб и о 2 смертельных случаях COVID-19. Регион переступил порог в 240 смертей: пандемия унесла жизни 241 орловца. У всех умерших лабораторно подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

Инфографика яндекс.ру

За сутки снизился коэффициент распространения коронавируса в области: с 1,02 до 1,00. Число заболеваний на 100 тысяч человек составляет 2596,5; число смертей на 100 тысяч человек - 32, 3.