Коронавирус в Орловской области, последние новости на 17 декабря 2020: новые случаи заражения, выздоровления и смерти

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID представил свежие статистические данные о распространении коронавирусной инфекции и ее последствиях. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 декабря 2020 года.

За сутки коронавирус подтвердился еще у 179 жителей региона. В общей сложности (за все месяцы наблюдения) COVID-19 заразилось 18 870 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из медучреждений или снято с домашнего наблюдения за прошедший день еще 245 человек. Суммарно же статут излечившихся получили 16 824 жителя Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает федеральный оперштаб и о еще 4 смертельных случаях, за последние недели это рекордно высокий показатель. Пандемия унесла жизни 233 орловцев, у всех скончавшихся лабораторно подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

Инфографика яндекс.ру

В Орловской области не планиуется вводить новых жестких ограничений по коронавирусу, как сообщил вчера уже региональный оперштаб. Последние дни среди населения и по сети стала гулять информация о грядущем локауте, но власти назвали подобные сообщения фейками.

- Эта информация не соответствует действительности и является ничем иным, как попыткой посеять панику, усилить тревогу в обществе и дискредитировать органы государственной власти, а также создать ажиотажный спрос на товары первой необходимости и спровоцировать массовое недовольство населения, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, что принятые ранее ограничения продолжают действовать и продлены на весь январь 2021 года: никаких массовых сборищ, обязательные масочный режим и социальная дистанция.