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Охотничий фестиваль "Записки охотника" в Орловской области

Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Записки охотника"

Фестиваль "Записки охотника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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