На Орловщине открыли памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Памятник Защитнику Отечества
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка