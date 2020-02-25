Фотогалереи
На Орловщине открыли памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества

Памятник Защитнику Отечества
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