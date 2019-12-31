Фотогалереи
Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла

Новогоднее оформление города Орла
Новости 24
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В новогоднюю ночь в центре Орла запретят движение и парковку
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Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
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В Орле после столкновения автомобиля ГАИ и легковушки началась служебная проверка
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В Орле «Рено Логан» сбил 11-летнего мальчика
В Орле во время закладки задержали 24-летнюю наркоторговку