Фотогалереи
VIII Международный фестиваль «Русская классика»
Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Открытие фестиваля

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»

Спектакль "Бешеные деньги" (Новый драматический театр г. Минск)

VIII Международный фестиваль «Русская классика»
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