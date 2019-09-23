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Историко-этнографический фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»

Фестиваль «Орловская крепость»
Новости 24
Орловец угрожая продавцу ограбил обувной магазин
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Орловец вошел в тройку лучших стрелков Чемпионата Европы
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Почти сто тысяч рублей отсудил орловец за неисправный смеситель
Две тысячи орловцев присоединились к всероссийскому «Кроссу Нации»
Орловские каратисты одержали победу над сборной из Токио
Сегодня в Орле отключат горячую воду в домах на нескольких улицах
32-летний орловец попался на хранении «синтетики»
Орловские власти объявили старт нового аукциона на ремонт моста «Дружбы»
«Пежо» не поделил дорогу с мотокультиватором в Орловской области