Фотогалереи
Фестиваль "Крылья Победы" в Орле

Пресс-конференция

Пресс-конференция

Пресс-конференция

Пресс-конференция

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Открытие фестиваля "Крылья Победы"

Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль "Варшавская мелодия"
Новости 24
На Орловщине пожарные инспекторы проводят инструктажи со служителями храмов
В Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном секторе
В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП с фурой и юной велосипедисткой
УКХ Орла намерено взыскать штрафы за ремонт моста Дружбы через суд
Волонтеры сохраняют память о победе
«Это, девушки, война!»: на орловской сцене показали драму о любви, предательстве и расплате
В Орле проходит акция «Красная гвоздика»
В орловском баре двое мужчин учинили потасовку
Ярмарка молодежных инициатив «Орел-2019» стартует сегодня
Молодым орловским артистам назначены губернаторские стипендии
В Хотынецком районе сгорела пилорама
Из аварийного дома на Калинина в Орле выехали 43 человека
«Синий платочек»: в День Победы орловцы станцуют вальс под мелодию военных лет
В Мценске полицейские нашли «синтетику» у местной женщины
Орловец пострадал при пожаре на даче
В Орле стартовал ремонт дорог в рамках национального проекта
Трагедия в орловской глубинке: пожилые мужчина и женщина погибли в пожаре
Две попутки не поделили дорогу «Калуга-Орел»
Более 300 нарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, пресекли полицейские в 2018-м на Орловщине
В Орле временно перекроют улицу Васильевскую
В Орле активисты вновь затронули вопрос оборудования спуска на набережную Орлика
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
87-летняя пенсионерка угодила под колеса авто в Орле
В Орле ко Дню Победы готовят сквер Танкистов
В Орле мотоциклист 'догнал' внедорожник