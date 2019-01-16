Старый Новый Год в Орле
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Старый Новый Год в Вятском Посаде
Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» помогла собрать 195 тысяч рублей для воспитанников «Орловских родников»