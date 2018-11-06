Фотогалереи
Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»

Закрытие XVII регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018»
Новости 24
Фотофакт: на мосту по Раздольной в Орле на месте шва появилась дыра
Фестиваль «Орловская музыкальная осень» подошел к завершению
Орловца, убившего мужчину в подъезде, заключили под стражу
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На Орловщине сотрудники Госавтоинспекции еще раз проверят работу водителей автобусов и состояние пассажирского транспорта
Ремонт Герценского моста в Орле должны завершить за две недели
Частицу мощей святителя Луки привезут в Орел 6 ноября
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Орловцы могут задать вопросы о работе такси в регионе
Завтра орловский учебный театр «Диагональ» покажет спектакль по трем произведениям Тургенева
«Бунинка» поделится редкими публикациями Тургенева с орловским читателем