Фото дня - Орел
Пятница
День Российского флага
Открытие бюстов Ивану Санько и Василию Образцову
День Воздушно-десантных войск
Музыкальные выходные в Спасском-Лутовинове
Мценский военно-исторический фестиваль. Военно-историческая реконструкция «Освобождение Мценска»
Молодежная патриотическая акция «Дороги Славы – наша история»
Пикеты против повышения пенсионного возраста
«Спасское-Лутовиново» — музей И.С. Тургенева
Закрытие 41-го творческого сезона театра Свободное пространство
Выпускной 2018
Фестиваль альтернативной музыки Ю Fest
Фестиваль скорости OVERДРАЙВ
Тургеневский праздник