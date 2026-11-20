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С января по сентябрь 2026 года жители Орловской области направили 601 жалобу в Банк России на действия финансовых организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений сократилось на 14%. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области.

Общее число жалоб на банки снизилось на 16%. При этом на 43% выросло количество вопросов, связанных с расчетным счетом. Вероятно, такая динамика связана с тем, что в этом году банки активнее выявляют подозрительные операции. Жалобы на страховые компании сократились на 5%, меньше стало обращений по ОСАГО, а каско, наоборот, чаще фигурировало в обращениях орловцев. Вероятно, это связано с ростом продаж новых легковых автомобилей, в том числе в кредит.

Количество жалоб на микрофинансовые организации выросло. Подобная тенденция наблюдается и в масштабах страны – по России число вопросов к МФО увеличилось на 57%. В первую очередь это связано с деятельностью так называемых раздолжнителей – недобросовестных долговых консультантов, которые безосновательно предлагают заемщикам платную помощь в погашении задолженности перед МФО.