Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области суд вынес приговор студенту одного из учебных заведений города Орла. Молодого человека признали виновным в оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что в июне 2024 года в Северном районе Орла орловский студент разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров публикацию. В ней содержались высказывания с положительной оценкой действий одного из террористов.

Суд назначил наказание в виде штрафа. Дополнительно молодой человек лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием с использованием электронных и телекоммуникационных сетей, на срок 2 года.