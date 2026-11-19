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В Заводском районе Орла под следствием оказался сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области. Старшего оперуполномоченного одного из отделов подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.

По данным следствия, в конце октября, полицейский решил поправить дела за чужой счет. Он рассказал одному из местных жителей, будто у полиции есть сведения о его причастности к незаконному обороту наркотиков, и пообещал за это уголовное дело. Спасти орловца от неприятностей он согласился за двести тысяч рублей. При этом выполнять обещанное страж порядка не собирался.

В ноябре мужчина обратился в правоохранительные органы, и при передаче денег полицейского задержали.

– При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, – отметили в УМВД России по Орловской области.

На допросе сотрудник ОВД полностью признал вину, суд отправил его под стражу.