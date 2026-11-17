Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

Движение автомобилей через несколько железнодорожных переездов в Орловской области ограничат до 20 ноября. Как сообщает Московская железная дорога, причина – ремонтные работы на путях.

Первым закроют переезд в населенном пункте Бастыево: 17 ноября с 09:00 до 16:00 проехать там будет нельзя. Объехать участок можно через переезд в Нижней Зароще.

Следующее ограничение коснется переезда у остановочного пункта Пилатовка рядом с деревней Зяблое Орловского муниципального округа – с 20:00 18 ноября до 06:00 19 ноября. Объезд пойдет через переезд в Становом Колодезе.

19 ноября с 09:00 до 18:00 закроют переезд возле населенного пункта Волково, объехать его можно через район Коммаша в Мценске. Завершит череду ограничений переезд у станции Отрада – 20 ноября с 8:00 до 18:00, объезд через переезд у Володарского. Водителей просят отнестись к ремонту с пониманием и планировать поездки заранее.