Орловские парламентарии поздравили земляков со столетием общества глухих

В ОГИК состоялся концерт к столетию Орловского отделения ВОГ

В Орловском государственном институте культуры состоялось торжественное празднование столетия Всероссийского общества глухих и его Орловского регионального отделения. На юбилейном концерте регионального отделения Всероссийского общества глухих побывали председатель областного Совета Леонид Музалевский, вице-спикер парламента Михаил Вдовин и зампред областного Совета Олег Карпиков. В мероприятии также участвовали председатель регионального отделения Илья Аксенов, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, начальник управления демографической и семейной политики Людмила Буянова, попечитель фонда «Орловский социальный кластер» Валерия Клычкова, активисты, ветераны отделения и представители общественных организаций.

Обращаясь к собравшимся, Леонид Музалевский отметил, что в Орловской области живут более двух тысяч человек с нарушениями слуха, около четырехсот из них – члены отделения. Кому-то нужно помочь оформить технические средства реабилитации, кому-то – разобраться с бумагами, кому-то – найти переводчика русского жестового языка. А кто-то приходит просто за поддержкой, потому что рядом должен быть человек, который выслушает. Из таких повседневных дел и складывается доверие к организации.

В ходе торжества Леонид Музалевский вручил награды областного парламента. Почетной грамоты удостоены Илья Аксенов, слесарь механосборочных работ и председатель Болховского местного отделения Сергей Акулиничев, специалист и переводчик русского жестового языка Татьяна Алекша, а также заведующая Мценским клубом и переводчик Галина Коровина.

Александр Бочков вручил Леониду Музалевскому благодарность за сотрудничество. Благодарностью регионального отделения за спонсорскую помощь отмечен Олег Карпиков.

– Сто лет организации – это большая серьезная дата. Мы с региональным обществом глухих дружим уже более двадцати лет. Знаю многих членов и бывших руководителей организации. Хочу сегодня поблагодарить Илью Андреевича, Александра Александровича за ваш каждодневный труд, – отметил Олег Карпиков во время торжественной части.

Кульминацией мероприятия стал концерт с участием известных орловских творческих коллективов.