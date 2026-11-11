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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 11:16

В Орловсой области иномарка сбила 84-летнюю женщину

ДТП случилось во Мценске
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 10 ноября 19-летняя водитель «Киа Спектра» ехала по Лесному проезду со стороны улицы Ленина в сторону улицы Машиностроителей города Мценска. Около четырех часов дня в районе дома №1 по улице Машиностроителей водитель иномарки сбила 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Пожилая женщинв в итоге получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

Всегоза прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП пострадал один человек.