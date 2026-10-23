Фото из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Жителя Орловской области осудили за нападение на полицейского. Собранных следователями доказательств хватило, чтобы признать неоднократно судимого мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти

По данным регионального СУ СКР, 3 сентября в Хотынецком районе пьяный мужчина на ехал на автомобиле. Инспектор ДПС потребовал его остановиться. Однако водитель местный житель не подчинился, попытался скрыться и применил в отношении полицейского насилие. Однако действия нападавшего все равно были пресечены.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.