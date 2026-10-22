В Орле поселились бронзовые зубрята из «Орловского полесья»

Фото: администрация Орла

В Орле появились новые маленькие жители – бронзовые зубрята из «Орловского полесья», сообщили в администрации города. В 2024 году зубр стал победителем народного голосования в номинации «Символ Орловской области». Теперь его образ выходит за пределы заповедника.

Первые скульптуры уже установлены. «Зубренок-романтик» поселился в детском парке у светящейся ротонды, а «Зубренок-рыбак» облюбовал парапет набережной Орлика на «Стрелке» у пешеходного мостика. Рост каждого – всего 30-35 сантиметров.

Появление миниатюр стало возможным благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Зубрята станут героями целой бронзовой галереи, которая подарит городу новые детали. Орловцев просят не трогать и не раскачивать скульптуры, чтобы они надежно закрепились.