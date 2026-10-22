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НовостиОбщество22 октября 2026 8:53

На Орловщине подготовили к зиме 15 единиц ж/д техники

Орловские железнодорожники вывели на пути снегоуборочные машины
Елена Зябкина
Фото: Служба корпоративных коммуникаций МЖД

Фото: Служба корпоративных коммуникаций МЖД

На Московской железной дороге в Орловской области для работы в зимний период подготовили 15 единиц снегоуборочной техники, сообщили в компании. В их числе семь снегоуборочных машин, четыре пневмообдувочные машины и четыре плужных снегоочистителя.

Для содержания техники в готовности на протяжении всего сезона созданы комплексные бригады, сформирован запас горюче-смазочных материалов, запчастей и агрегатов.

Особое внимание уделили оснащению подвижного состава: часть снегоуборочных машин оборудуют комплектом видеокамер и мониторами, которые автоматизируют управление процессом и повышают его эффективность. Управление и диагностика выводятся на единый монитор, что позволяет высвободить одного из трех членов экипажа.