На Орловщине подготовили к зиме 15 единиц ж/д техники

Фото: Служба корпоративных коммуникаций МЖД

На Московской железной дороге в Орловской области для работы в зимний период подготовили 15 единиц снегоуборочной техники, сообщили в компании. В их числе семь снегоуборочных машин, четыре пневмообдувочные машины и четыре плужных снегоочистителя.

Для содержания техники в готовности на протяжении всего сезона созданы комплексные бригады, сформирован запас горюче-смазочных материалов, запчастей и агрегатов.

Особое внимание уделили оснащению подвижного состава: часть снегоуборочных машин оборудуют комплектом видеокамер и мониторами, которые автоматизируют управление процессом и повышают его эффективность. Управление и диагностика выводятся на единый монитор, что позволяет высвободить одного из трех членов экипажа.