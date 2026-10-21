В Орле благоустроили дворы на Приборостроительной и Комсомольской

Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области

В Орле завершили благоустройство дворовых территорий на улицах Приборостроительной и Комсомольской, сообщили в департаменте ЖКХ Орловской области. Подрядчик выполнил работы на Приборостроительной, 38, 42 и 44. Стоимость составила 8,8 миллиона рублей.

Во дворах устроили асфальтовое покрытие проездов и пешеходных дорожек, установили бортовой камень, скамейки, урны и уличные светильники. Также выполнено регулирование высотного положения крышек колодцев.

Завершилось благоустройство и на Комсомольской, 396. Работы обошлись в 2,2 миллиона рублей. Здесь также уложили асфальт, установили бортовой камень, малые архитектурные формы и освещение. Дворы стали комфортнее для орловцев.