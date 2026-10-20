Белгородский тыл: поддержка бойцов – в числе приоритетных задач

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Белгородская область сегодня – прифронтовой регион с непростой оперативной обстановкой. А потому здесь все ощущается особенно отчетливо: и угроза вражеских атак, и мужество ребят, стоящих на страже родной земли, и упорная сплоченность местных жителей, поддерживающих друг друга и своих защитников.

В течение всего времени спецоперации депутаты Белгородской областной Думы постоянно находятся на связи с военными: организовывают сбор и отправку грузов, выполняют личные просьбы ребят, выезжают в части и госпитали, и даже помогают с проведением творческих мероприятий для поддержки боевого духа.

Накануне парламентарии вновь подготовили и доставили бойцам гуманитарный груз. Подробностями поделилися председатель заксобрания региона Юрий Клепиков:

- Передали военнослужащим строительные материалы — они сейчас как нельзя кстати. Наши знакомые бойцы оборудуют свое расположение. В грузе все самое необходимое: крепежи, древесно стружечные и изоляционные материалы. Пообщались с ребятами и обсудили, что потребуется на следующем этапе обустройства.

Спикер облдумы Белгородчины подчеркнул, что вместе с коллегами-депутатами будет и дальше поддерживать наших защитников и стараться оперативно реагировать на их просьбы:

- Главное, что в глазах парней твердая уверенность и решимость, - отмечает Юрий Николаевич. - Именно это вселяет надежду и уверенность в нашей скорейшей Победе!