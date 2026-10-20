Орловцам предлагают вступить в отряд «Барс-Орел»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира рассказал о продолжении набора в отряд «Барс-Орел». По его словам, у региона появляются дополнительные объекты, которые нужно охранять, поэтому ряды бойцов расширяются. Глава области обратился к мужчинам, чувствующим силы и желание защищать родное небо, с приглашением присоединиться. Служба проходит на месте, ехать на передовую не нужно.

Задача отряда – охрана стратегических объектов на территории области. В строю уже находятся мэр Орла, его заместитель и ряд глав муниципалитетов. Губернатор подчеркнул эффективность работы: за прошлую неделю были сбиты беспилотники.

По вопросам зачисления можно обратиться по телефону 48-00-85. При поступлении в резерв гарантируются выплаты за участие в сборах до 56 599 рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, полное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение, а также ежемесячное денежное содержание до 6 792 рублей вне времени сборов.