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НовостиОбщество19 октября 2026 8:54

На Орловщине наградили лучшие ветеранские подворья

Орловские работники села получили дипломы губернаторского конкурса
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области наградили победителей традиционного губернаторского конкурса ветеранских подворий, сообщили в правительстве региона. Дипломы глава региона вручил на заседании областного правительства. Ежегодно в конкурсе участвуют десятки семей из разных муниципалитетов Орловщины.

В этом году диплом I степени получил Иван Красов из Колпнянского района, диплом II степени – Валентина Жильцова из Знаменского района, диплом III степени удостоен Юрий Лемягов из Мценского района.

Губернатор Андрей Клычков поблагодарил ветеранов за сохранение традиций ведения хозяйства и отметил, что их активный труд на родной земле – достойный пример для молодежи. Награды вручены за вклад в развитие сельского уклада и преемственность поколений.