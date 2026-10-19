Орловских студентов приглашают на олимпиаду «Я – профессионал»

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Орловских студентов приглашают на Всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал», сообщили организаторы. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки. Участвовать могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры любых направлений. Регистрация открыта до 10 ноября.

В юбилейном сезоне представлено 68 направлений, включая три новых: «Инновационное предпринимательство», «Организация работы с молодежью» и «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений». Особое место занимает направление «Государственное и муниципальное управление» – для тех, кто планирует работать в органах власти и сфере развития территорий.

Участники войдут в национальный кадровый резерв и смогут пройти стажировку у отраслевых лидеров. Дипломантам предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру. Медалистов ждут денежные премии до 300 тысяч рублей. За девять сезонов участниками олимпиады стали более 1,6 миллиона студентов.