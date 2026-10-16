Орловец украл в чужую банковскую карту отправился за мороженым

Фото из архива КП

В полицию Орла обратилась женщина, сообщившая о краже телефона стоимостью 29,5 тысячи рублей и банковской карты. Как выяснилось, накануне ночью потерпевшая отдыхала в баре, а утром обнаружила пропажу.

Подозреваемого удалось найти. Им оказался другой посетитель бара - 29-летний мужчина. Утром он незаметно вытащил гаджет из кармана куртки потерпевшей и ушел. Обнаружив спрятанную в чехле банковскую карту, он отправился с ней в магазин.

- Он воспользовался чужим платежным средством чтобы приобрести в магазине товары для себя, а также мороженое для прохожих на общую сумму 3,4 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Телефон мужчина продал за 3 тысячи рублей, выбросив из него сим-карту.

Возбуждены уголовные дела о краже телефона и краже денег с банковского счета. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.