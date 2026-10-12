В Орловской области на трассе не смогли разъехаться два мотоцикла

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 11 октября в Орловской области столкнулись два мотоцикла. Авария произошла на трассе Глазуновка - Малоархангельск - Колпна - Долгое.

14-летний водитель мотоцикла «Motoland XL250-E» без номеров двигался со стороны деревни Покровка в направлении поселка Колпна. На участке пути он попал в ДТП, не пропустив другой мотоцикл.

- При выезде с грунтовой дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с транспортным средством «YAMAHA FZS 600» под управлением водителя 2003 года рождения, - рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель мотоцикла «YAMAHA» с травмами был доставлен в больницу. Подросток, управлявший вторым транспортным средством, также пострадал и был отпущен после оказания медицинской помощи.