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НовостиПроисшествия12 октября 2026 9:01

В Орловской области на трассе не смогли разъехаться два мотоцикла

Травмы получили оба водителя, одному из которых 14 лет
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Фото Управления Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 11 октября в Орловской области столкнулись два мотоцикла. Авария произошла на трассе Глазуновка - Малоархангельск - Колпна - Долгое.

14-летний водитель мотоцикла «Motoland XL250-E» без номеров двигался со стороны деревни Покровка в направлении поселка Колпна. На участке пути он попал в ДТП, не пропустив другой мотоцикл.

- При выезде с грунтовой дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с транспортным средством «YAMAHA FZS 600» под управлением водителя 2003 года рождения, - рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель мотоцикла «YAMAHA» с травмами был доставлен в больницу. Подросток, управлявший вторым транспортным средством, также пострадал и был отпущен после оказания медицинской помощи.