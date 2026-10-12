В Орловской области пожарными ликвидированы два возгорания в хозпостройках

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные ликвидировали возгорания в Свердловском и Верховском районах.

Первое ЧП зафиксировано утром 11 октября, в поселке Змиевка Свердловского района загорелась хозпостройка.

- На момент прибытия пожарных горела кровля открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий дом, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара кровля строения выгорела кровля, повреждены внутренние помещения. Причиной пожара могла стать аварийная работа электросетей из-за короткого замыкания.

Позднее в МЧС поступило сообщение о возгорании хозпостроек в деревне Карповка Верховского района. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Причина пожара устанавливается.