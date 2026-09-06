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НовостиПолитика6 сентября 2026 11:10

В Орловской области перехватили и уничтожили семь БАЛА

Беспилотники в Орловской области сбили ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловской области за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России сбили семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области отметил, что при ночной атаке беспилотника никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры атака ВСУ также не принесла. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над страной, по данным Минобороны России, были обезврежены 258 вражеских БПЛА самолетного типа. Беспилотные аппараты сбивали над территориями 15 регионов, а также акваториями Азовского и Черного морей.