Орловские семьи приглашают на День единого пособия в отделения Социального фонда

Фото: Отделение СФР по Орловской области

Отделение Социального фонда России по Орловской области приглашает семьи с детьми от 0 до 17 лет и беременных женщин на День единого пособия, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Орловской области. Консультации пройдут 20 августа с 9:00 до 15:00 в трех клиентских службах: в Орле на Степана Разина, 5, во Мценске на Тургенева, 96А и в Ливнах на Дзержинского, 95.

Специалисты помогут разобраться в вопросах права на пособие, оценке нуждаемости семьи, учете недвижимости и транспорта. Также подскажут, как корректно заполнить заявление и проверят документы.

В последнюю субботу августа все 25 клиентских служб Отделения СФР будут работать по обычному графику. Расписание можно уточнить на официальном сайте Социального фонда.