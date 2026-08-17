В Орловской области благоустроили сквер за пять миллионов рублей

Фото Департамента сельского хозяйства Орловской области

В поселке Покровское завершилось благоустройство сквера имени Льва Овалова, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Работы провели в 2026 году в рамках госпрограммы. Территория находится в центре поселка и является местом притяжения местных жителей. На проект выделили 2,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, общая стоимость составила пять миллионов.

В ходе работ восстановили асфальтовое покрытие, смонтировали бордюры, оборудовали пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установили скамьи и урны.

Теперь сквер стал более ухоженным и комфортным для прогулок. Обновленное пространство уже оценили местные жители.