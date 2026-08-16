В Орловской области откроют межрайонный эндокринологический центр

Фото: Покровская ЦРБ

В Покровском районе на базе Центральной районной больницы откроется Межрайонный эндокринологический центр, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. На оснащение учреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» выделено более 10 миллионов рублей. Закуплены рабочий стол офтальмолога, бесконтактный тонометр, щелевая лампа, аппарат УЗИ и другая техника.

С 2017 года на базе Покровской ЦРБ работает эндокринологический кабинет, ежегодно принимающий более 4000 обращений. Новый импульс службе придал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Три года назад кабинет получил статус межрайонного. Лечение здесь носит междисциплинарный характер – пациентов принимают эндокринолог, хирург, офтальмолог, невролог и другие специалисты.

В 2024 году для больницы приобрели современный анализатор гликированного гемоглобина – «золотой стандарт» контроля диабета. В 2025 году с его помощью провели более 600 исследований. Сейчас центр держится на трех направлениях: школа для больных диабетом, кабинет диабетической ретинопатии и кабинет диабетической стопы. В больнице есть специальное кресло для манипуляций с нижними конечностями и необходимое оборудование.

Открытие центра позволит проводить профилактику и раннее выявление осложнений, улучшит качество жизни пациентов с сахарным диабетом. Жители Покровского и соседних районов смогут получать квалифицированную помощь рядом с домом. Ввод центра в эксплуатацию запланирован в ближайшее время.