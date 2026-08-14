В Орловской области от укусов клещей пострадали 2,2 тысячи человек

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По состоянию на 12 августа в медицинские организации Орловской области по поводу присасывания клещей обратились 2256 человек, включая 630 детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Зарегистрировано 17 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Исследования снятых с людей клещей в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии показали, что 21,8% из них инфицированы возбудителем боррелиоза.

На текущий сезон запланированы акарицидные обработки на площади 500 гектаров. С начала активности клещей специалисты провели рекогносцировочные обследования и обработки на площади более 515 гектаров, включая летние загородные и пришкольные оздоровительные учреждения.

Роспотребнадзор напоминает, что боррелиоз – опасное заболевание, поражающее суставы, сердце и нервную систему. При обнаружении клеща необходимо срочно обратиться в медучреждение для его удаления и исследования. Врачи советуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать себя после прогулок в лесу и парках.