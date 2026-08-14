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НовостиПроисшествия14 августа 2026 12:51

Под Орлом спасатели освободили электроподстанцию от шершней

В Орловской области на электроподстанции в Знаменке убрали опасный рой
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Вчера вечером спасатели выезжали на улицу Райскую в поселке Знаменка Орловского округа, где рой шершней облюбовал электроподстанцию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Насекомые мешали работе специалистов и создавали опасность для людей. Прибывшие на место сотрудники техногенного отряда областной поисково-спасательной службы освободили оборудование от шершней.

Спасатели провели работы в вечернее время, так как в этот период насекомые менее активны.

Насекомые часто выбирают для своих ульев места, неподходящие для людей. Такое соседство может закончиться укусами, а порой ульи появляются в школах, детсадах и на важных объектах. Благодаря оперативному выезду спасателей удалось избежать серьезных последствий.