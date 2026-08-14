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НовостиОбщество14 августа 2026 11:57

В Орловской области начали капремонт школы в Покровском за 35,6 млн

В орловском поселке обновят кровлю, фасад и инженерные системы к августу 2027 года
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В поселке Покровское начался капитальный ремонт средней школы, сообщает департамент дорожного хозяйства. Муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью 35,6 миллиона рублей заключен 22 июня между администрацией района и подрядной организацией. Сейчас на объекте полностью завершен демонтаж кровли, идет монтаж элементов стропильной системы.

По условиям контракта подрядчику предстоит выполнить внутреннюю отделку, отремонтировать кровлю, утеплить и облицевать фасад композитными панелями, обновить входную группу и отмостку. Также предусмотрена полная замена инженерных систем и коммуникаций, включая монтаж современных систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Капитальный ремонт обеспечит высокую энергоэффективность здания, улучшит его эксплуатационные характеристики и позволит создать современное образовательное пространство для всестороннего развития школьников.

Завершить работы планируется до 15 августа 2027 года. После ремонта школа в поселке городского типа Покровское станет более комфортной и безопасной для учеников и учителей.