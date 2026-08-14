Орловский должник заплатил 80 тысяч после ареста иномарки во время рейда

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Орле судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на дорогах, сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области. За день для проверки остановили 228 автомобилей.

Во время рейда внимание правоохранителей привлек водитель иномарки 2008 года выпуска. За ним числились семь исполнительных производств на общую сумму свыше 80 тысяч рублей – налоги, штрафы, кредиты, а также неоплаченный штраф за управление в нетрезвом виде.

На месте пристав составил протокол за уклонение от исполнения наказания и наложил арест на автомобиль. Должник тут же полностью погасил всю задолженность. Однако это не спасло его от других санкций: инспекторы ГАИ выписали еще один протокол – за вождение без прав. Машину изъяли и поместили на спецстоянку.

В УФССП напомнили, что совместные рейды – эффективная мера воздействия на неплательщиков. Чтобы избежать ареста личного транспорта, орловцам рекомендуют своевременно гасить долги по исполнительным документам и регулярно проверять задолженности через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. Лучше заплатить вовремя, чем потерять машину и получить новые штрафы.