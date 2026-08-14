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НовостиОбщество14 августа 2026 7:54

В Орловской области назвали топ-5 специальностей в колледжах

Абитуриенты Орловщины чаще всего выбирают правоохранительную деятельность и медицину
Елена Зябкина
Фото: департамент образования Орловской области

Фото: департамент образования Орловской области

Прием документов в колледжи и техникумы Орловской области подходит к завершающему этапу, сообщает Базовый центр карьеры. По некоторым специальностям уже сложился рекордный конкурс. Самыми востребованными стали: правоохранительная деятельность в автодорожном техникуме (5 человек на место), экономика и бухучет в техникуме путей сообщения (5 человек), лечебное дело в медколледже (4 человека), техобслуживание автотранспорта в реставрационно-строительном техникуме (4 человека) и поварское дело в техникуме технологий (4 человека на место).

На некоторые специальности еще есть возможность поступить на бюджет. В Болховском педколледже ждут абитуриентов на дошкольное образование и физкультуру. В техникуме агробизнеса и сервиса свободны места на монтера по ремонту электрооборудования и повара-кондитера. В филиале техникума агротехнологий можно выучиться на мастера сельхозпроизводства.

Ливенский строительный техникум и Глазуновский сельхозтехникум также набирают студентов на общестроительные работы, агрономию и торговое дело.

Приемная кампания продолжается до 15 августа. Высокий конкурс подтверждает престиж этих направлений. Успеть подать документы можно в ближайшие дни.