В Орловской области улучшили транспортное обслуживание по маршруту до Знаменки

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В поселке Знаменка продолжается работа по улучшению транспортного обслуживания населения, сообщает департамент дорожного хозяйства.

Сейчас поселок обслуживают шесть межмуниципальных маршрутов, включая рейсы до автовокзала, завода «Дормаш», Мезенского педколледжа и других точек. В этом году на этих направлениях увеличилась вместимость автобусов – всего задействован 51 транспорт, из них 7 большого класса, 21 среднего и 23 малого. Интервал движения составляет в среднем 15–20 минут.

Автобусы большого и среднего классов оборудованы низкопольными накопительными площадками, что удобно для маломобильных граждан. Для повышения доступности часть рейсов маршрута №354 продлена до остановки «Гимназия», а автобус маршрута №353 теперь заезжает на улицу Березовую. Это улучшило транспортную доступность для жителей и учащихся сельхозгимназии имени Столыпина.

Остановочный пункт «Администрация» в Знаменке также является тарифным для межмуниципальных маршрутов №101, 102, 168 и 293, связывающих поселок с Орлом и соседними населенными пунктами. В департаменте отметили, что использование современных автобусов с увеличенным количеством мест снижает нагрузку в часы пик и повышает общую эффективность работы транспорта. Работа по улучшению каче ства перевозок продолжается.