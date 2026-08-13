В Орловской области собрали более миллиона тонн зерна

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области продолжается уборочная кампания.Губернатор Андрей Клычков провел рабочую встречу с заместителем главы региона по АПК Сергеем Борзенковым и руководителем департамента сельского хозяйства Евгенией Суровцевой. Уже преодолен рубеж в один миллион тонн собранного зерна, техника задействована на полную мощность. Отличными темпами идет уборка рапса, все планы, согласованные с федеральными министерствами, выполняются.

Губернатор подчеркнул, что одна из главных задач – не просто вырастить урожай, но и переработать его в регионе. Власти продолжают работу по привлечению инвесторов и строительству новых производственных мощностей. Мониторинг ситуации ведется ежедневно до полного завершения уборочной страды.

Андрей Клычков выразил уверенность, что кампания пройдет без сбоев, и поблагодарил всех, кто трудится в полях. По словам главы региона, их нелегкий труд важен для всей области. Работы продолжаются.