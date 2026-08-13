В Орловской области 397 жителей удостоены звания «Ветеран труда»

Фото: депртамент соцзащиты Орловской области

Губернатор Андрей Клычков подписал указы о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Орловской области», сообщает пресс-служба главы региона. Документы от 11 августа 2026 года. Звание «Ветеран труда» присвоено 74 жителям, «Ветеран труда Орловской области» – 323 орловцам.

Обладатели этих званий получают право на меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату и компенсацию 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. В перечень входят плата за наем и содержание жилого помещения, взносы на капремонт, а также расходы на холодную и горячую воду, электроэнергию и другие коммунальные услуги.

В правительстве региона отметили, что присвоение званий – признание заслуг жителей перед областью и страной. Получение удостоверений и оформление льгот пройдет в установленном порядке.