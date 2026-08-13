В Орловской области дорожники ремонтируют участок трассы к Моховской школе

Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Залегощенском районе продолжается ремонт участка автодороги «Орел – Ефремов» – Моховое» протяженностью более 3,6 километра, сообщает департамент дорожного хозяйства. На текущий момент завершен ключевой этап: устроили щебеночное основание и два слоя асфальтобетона, отремонтировали две водопропускные трубы, обустроили пересечения и примыкания к основной трассе.

Сейчас подрядчик выполняет завершающие работы: укрепляет обочины щебнем, наносит термопластиковую разметку и монтирует новые сигнальные и дорожные знаки. Дорожное полотно готовят к полноценной эксплуатации.

Ремонтируемый участок имеет особое значение – он обеспечивает подъезд к Моховской школе. Обновление дороги повысит безопасность и комфорт для местных жителей, особенно детей и их родителей.