Орловцев приглашают на благотворительный забег «ПоБерегу» 19 сентября Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В этом году благотворительный забег «ПоБерегу» пройдет 19 сентября – дату перенесли в угоду более комфортной погоды. Традиционно старт на площади Ленина. Участвовать могут все желающие: профессионалы и новички, взрослые и дети. Организаторы подготовили четыре дистанции: 100 метров для участников с ОВЗ, 1 километр для самых юных, 5,6 километра для любителей спортивного вызова и 11,4 километра для опытных бегунов.

Регистрация открыта на сайте поберегу.рф и продлится до 17 сентября. С 22 августа стоимость участия вырастет, поэтому организаторы советуют регистрироваться по минимальной цене уже сейчас. Для тех, кто не планирует бежать, есть раздел «Не бегу, но помогу» – пожертвования направят на благотворительные цели.

Забег «ПоБерегу» в этом году пройдет в пятый раз. Организаторы обещают праздничную атмосферу и поддержку на дистанциях. Принять участие могут все, кто хочет совместить спорт и доброе дело. Вся информация – на официальном сайте.