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НовостиОбщество13 августа 2026 6:58

В Спасском-Лутовинове пройдет Яблочный Спас с освящением плодов

Орловцев приглашают на праздник в усадьбу Тургенева 19 августа
Елена Зябкина
В Спасском-Лутовинове пройдет Яблочный Спас с освящением плодов

В Спасском-Лутовинове пройдет Яблочный Спас с освящением плодов

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» 19 августа состоится традиционное празднование Яблочного Спаса.

В усадебном храме Спаса Преображения в 8:30 начнется праздничная литургия, которую проведет митрополит Орловский и Болховский Тихон. Сразу после богослужения священнослужители освятят яблоки и другие плоды, собранные в этом году.

Для посетителей подготовили обширную развлекательную программу. В меню — дегустация яблочного варенья, сваренного по рецептам прошлых веков, и концерт фольклорных ансамблей. Вход на все мероприятия свободный.