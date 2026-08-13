В Спасском-Лутовинове пройдет Яблочный Спас с освящением плодов Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» 19 августа состоится традиционное празднование Яблочного Спаса.

В усадебном храме Спаса Преображения в 8:30 начнется праздничная литургия, которую проведет митрополит Орловский и Болховский Тихон. Сразу после богослужения священнослужители освятят яблоки и другие плоды, собранные в этом году.

Для посетителей подготовили обширную развлекательную программу. В меню — дегустация яблочного варенья, сваренного по рецептам прошлых веков, и концерт фольклорных ансамблей. Вход на все мероприятия свободный.